Trendy rozwoju digital experience: Pandemia wciąż wzmacnia potrzebę cyfrowych innowacji

Pandemia zmusiła też organizacje do ponownego zastanowienia się nad swoimi strategiami biznesowymi. Przedkładanie szybkości reakcji i wygody klienta ponad oszczędność kosztów i wydajność, skłoniło je do przyjęcia infrastruktury chmury publicznej. Mimo, że wciąż nie jest pewne, jak długo będziemy pracować z domu, robić zakupy głównie poprzez Internet, ile potrwają ograniczenia w podróżach lotniczych, jasne jest, że każda organizacja znajduje się przed koniecznością stawania się firmą bardziej elastyczną, responsywną i musi rozwijać swoje zdolności adaptacyjne w większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej.

Przyszłość to MultiCloud

MultiCloud dała początek nowym strategiom IT, umożliwiła nowe sposoby prowadzenia działalności i rozpoczęła silną konkurencję między dostawcami usług w chmurze. Rozwiązania wielochmurowe przynoszą istotne korzyści dzięki elastycznej strukturze i łatwej skalowalności. W przypadku wielu organizacji, platformy wielochmurowe zapewniają solidną opcję niezależnie od rozmiaru firmy i ograniczeń budżetowych. Daje to możliwość wyboru najbardziej przystępnego cenowo dostawcy usług w chmurze na rynku, najlepiej dostosowanego do indywidualnych potrzeb.