Trasy rowerowe w woj. mazowieckim. Gdzie na weekend 18 - 19 września? Pomysły na jednodniową wyprawę

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. mazowieckim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Doliną Klukówki i Tocznej na Ruską Stronę

Początek trasy: Mordy

Stopień trudności: 2

Dystans: 138,93 km

Czas trwania wyprawy: 25 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 194 m

Suma podjazdów: 1 788 m

Suma zjazdów: 1 812 m

Trasę rowerową mieszkańcom poleca Sowa.jakub1

Wycieczka z Białej Podlaskiej na ziemie Drohicką, wzdłuż dwóch rzek: Klukówki i Tocznej. Ruska strona to obecnie nazwa wsi nad Bugiem, na przeciwko Drohiczyna na lewym brzegu. Od wieków lewobrzeżną cześć Bugu w tym rejonie zasiedlała ludność rusińska. Mieszkańcy Drohiczyna po prawej stronie Bugu, stanowiący ludność polską, nazywali teren po drugiej stronie rzeki "Ruską Stroną". Nazwa została do dziś, pomimo, że ta cześć miasteczka już nie istnieje, z uwagi na losy dziejowe, kiedy teren ten będąc pod zaborami przynależał do różnych stron i miejsce stanowiło pas graniczny między nimi.