Transakcja bitcoinem emituje olbrzymie ilości CO2. Będą zakazy kryptowalut?

Bank opublikował wyniki swoich szacunków na swojej stronie internetowej. Zbadano w nim ogólny wpływ sektora finansowego na klimat. Jak wynika z raportu, pojedyncza transakcja kryptowalutami, takimi jak bitcoin, skutkuje emisją ok. 402 kilogramów CO2. To ilość, która dostaje się do środowiska poprzez zwykłe funkcjonowanie przeciętnej rodziny przez trzy tygodnie.

"Całkowity ślad węglowy sieci Bitcoin wzrósł o około 25 proc. w 2020 roku, podczas gdy liczba transakcji spadła o 6 proc." - zauważa DNB.

Cyfrowe waluty powodują ogromne zużycia energii. To dlatego, że podstawą ich działania jest technologia łańcucha bloków, tzw. blockchain. W takim cyfrowym zdecentralizowanym systemie zachodzi cały proces realizacji i weryfikacji transakcji, a wymaga on ogromnych mocy obliczeniowych przy użyciu zaawansowanych technologii, zużywających ogromne ilości energii.