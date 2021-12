Tragiczny finał ucieczki z kwarantanny. Nie żyje 18-latka

Do zdarzenia doszło 10 grudnia. Tego dnia 20-letni mężczyzna zabrał swoje koleżanki na przejażdżkę po okolicznych wsiach. W jej trakcie niestety doszło do wypadku, w którym ranne zostały trzy osoby. Dwie z nich, Dominika Ch. i Izabela M., po udzieleniu pomocy medycznej w szpitalu wróciły do domu.

Obrażenia trzeciej z pasażerek okazały się dużo poważniejsze. Paulina M. doznała bowiem urazu głowy i do szpitala trafiła nieprzytomna. Lekarzom niestety nie udało się uratować jej życia. Dziewczyna zmarła 17 grudnia.

Z informacji przekazanych przez Justynę Urban z KPP w Przeworsku, dwie z dziewcząt były w czasie wypadku na kwarantannie.

Wiadomo, że jedną z nich była właśnie Paulina.

