Tragiczne zdarzenie w stolicy Niemiec: nieznany sprawca podpalił samochód polskiej ambasady

Około godziny 2:40 w nocy z poniedziałku na wtorek na ulicy Fritz-Wildung-Strasse w Berlinie-Schmargendorf spłonął samochód polskiej ambasady, podały berlińskie portale.

Sprawą zajęła się policja, zakłada się, że było to podpalenie. Pojazd, który spłonął, posiadał tablicę rejestracyjną CD, która przysługuje starszym dyplomatom. W pobliżu tego auta stały inne pojazdy należące do polskiej placówki dyplomatycznej, one nie zostały uszkodzone.

W Berlinie samochody palą się prawie codziennie z różnych powodów. Poprzedniej nocy w Lichtenrade i Friedrichshain spłonęły van, samochód osobowy i przyczepa. Niedawno płonęły też samochody na Einsteinstrasse w Prenzlauer Berg.

Dochodzenie w sprawie trwa. Policja nie ujawnia bliższych szczegółów tego zdarzenia.