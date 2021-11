Tragedia w Nowych Skalmierzycach. Zakrwawiony mężczyzna przy zwłokach ofiary

Do tragedii doszło we wtorek ok. godziny 8. rano w jednym z domów wielorodzinnych przy ulicy Polnej w Nowych Skalmierzycach. Policję wezwali zaniepokojeni mieszkańcy bloku. Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, w mieszkaniu z którego dochodziły dramatyczne odgłosy, odnaleźli zwłoki 57-letniej kobiety. W lokalu zastali również mężczyznę. To prawdopodobnie właśnie on był sprawcą morderstwa kobiety. 54-latek został zatrzymany, jednak z uwagi na ujawnione na jego ciele obrażenia, konieczne było przetransportowanie go do szpitala w Kaliszu.

Jak poinformowała dziennikarzy „Głosu Wielkopolskiego” mł. asp. Małgorzata Michaś, zatrzymany mężczyzna zostanie przesłuchany kiedy stan jego zdrowia pozwoli na dokonanie czynności śledczych. – Na miejscu tragedii obecna była prokuratura, która wyjaśnia okoliczności zajścia, ciało kobiety zostało zabezpieczone do sekcji zwłok – przykazała.

Według nieoficjalnych ustaleń „Głosu”, sąsiedzi chcieli udzielić kobiecie pomocy, jednak tragedia rozgrywała się za zamkniętymi drzwiami. Wiele wskazuje na to, że śmierć 57-latki nastąpiła w wyniku zadania ran kłutych. Jej oprawca ma być osobą głuchoniemą i mieszkać w bliskim sąsiedztwie.