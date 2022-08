Tragedia w Legionowie. Zginęła w wypadku autokaru w Chorwacji, jej syn popełnił samobójstwo

73-letnia Wanda jest jedną z 13 ofiar śmiertelnych wypadku, do którego doszło 6 sierpnia w sobotę nad ranem w Chorwacji, w drodze na pielgrzymkę do Medjugorie. Wraz z kobietą autokarem jechała też jej córka, siostra zakonna. Syn pani Wandy, 43-letni Mariusz został w domu. Jak donosi „Super Express”, mężczyzna mieszkał razem z mamą i był z nią bardzo związany. W sobotę, gdy usłyszał o wypadku autokaru, nie poradził sobie z jej śmiercią. Targnął się na swoje życie - podaje SE.

– To wielka tragedia, to się stało w sobotę, 6 sierpnia, gdy Mariusz dowiedział się o śmierci mamy. Usłyszałam, że przed domem Mariusza stoi karetka i policyjne samochody. Ja się nie mogłam ruszyć z miejsca, nie byłam w stanie zapytać nikogo, co się stało. Na niego zawsze można było liczyć, ze wszystkim był gotów pomóc. Śmierć mamy była dla niego ogromnym szokiem, on mieszkał tylko z nią – wspomina przygnębiona mieszkanka Legionowa w rozmowie z SE. – Ktoś mówił, że po działce biega jego zbłąkany pies i szuka swojego pana. To był taki fajny chłopak, nie wiem, co tu się wydarzyło – dodaje zdruzgotana.