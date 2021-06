Tragedia w kutnowskim szpitalu. Pacjent wyskoczył z piątego piętra, nie żyje

- Do tego nieszczęśliwego zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 4 nad ranem. Z nieznanych na tę chwilę przyczyn, 70-letni mężczyzna wszedł na krzesło znajdujące się w sali chorych, otworzył okno, a następnie wyskoczył. Pacjent w sali był sam. Personel szpitala, gdy tylko zorientował się co się wydarzyło, natychmiast przystąpił do reanimacji mężczyzny. Wezwano zespół specjalistów. Niestety nie udało się uratować 70-latka. Natychmiast o sprawie poinformowaliśmy policję oraz prokuraturę. Na tym etapie śledztwa wszystko wskazuje, że było to samobójstwo. Policja przeszukała salę, w której przebywał pacjent. Nie znaleziono jednak żadnego listu pożegnalnego. Funkcjonariusze przejrzeli także telefon mężczyzny. Nie było tam sms-ów i połączeń telefonicznych. W poniedziałek powołałem wewnętrzną komisję szpitalną, która ustali, jak doszło do tego zdarzenia. Na tę chwilę mogę powiedzieć, że lecznica nie poniesie za to kary. Pacjent nie wykazywał w czasie pobytu w placówce żadnych zaburzeń emocjonalnych - powiedział nam Artur Gur, prezes Kutnowskiego Szpitalu Samorządowego.