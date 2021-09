Tragedia w Białym Miasteczku medyków pod KPRM. Zmarł 94-letni mężczyzna, który dokonał samookaleczenia

Na nagraniu ze spotkania z dziennikarzami dostępnego w sieci wyraźnie słychać huk. Konferencja prasowa została natychmiast przerwana, a poszkodowanego mężczyznę przewieziono do szpitala. Jak poinformował kilkadziesiąt minut później w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji, 94-latka nie udało się uratować.

- Około godziny 10.20 w sobotę doszło do tragicznego zdarzenia. Chodziło o mężczyznę urodzonego w 1927 roku. Dokonał on samookaleczenia, został przewieziony do szpitala z obrażeniami twarzy, ale niestety nie przeżył. Na miejscu pracuje policja, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia, w tym jakie narzędzie zostało użyte. Nie jest pewne, czy była to broń palna. - podkreślał.