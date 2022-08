Trafił za kraty, bo bronił się przed bandytą

Gehenna Zenona Szałapaty trwa już prawie 2 lata. Mieszkaniec Ząbkowic Śląskich będzie skarżył prokuraturę i sąd w Trybunale Praw Człowieka. W Polsce co roku kilkadziesiąt osób zasiada w ławach oskarżonych, bo w obronie własnej zabili lub zranili napastnika. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmienić prawo karne tak, by postępowania w sprawach obrony koniecznej były umarzane przez prokuratury.

- W moim przypadku taka nowelizacja niewiele zmieni. Mnie wsadzono na 9 miesięcy do aresztu, gdyż prokuratura uznała, że to ja napadłem i pobiłem poszkodowanego.

To był ciepły czerwcowy wieczór. Szałapata siedział przy szklance piwa w ogródku w rynku. Zwrócił uwagę pijanej kobiecie, która ubliżała siedzącym przy stolikach ludziom.

- Moja uwaga sprowokowała Krzysztofa B. Zaczął mi ubliżać i rzucił we mnie butelką piwa. Podszedłem do niego. Chciałem powiedzieć, by się uspokoił. Wtedy dostałem dwa pierwsze ciosy w twarz - opowiada. - Potem Krzysztof B. znowu mnie zaatakował. Upadłem i uderzyłem głową o bruk. Ostatkiem sił, broniąc się przed kolejnymi ciosami, szarpnąłem go i przewróciłem. Wtedy upadł i wybił sobie oko.