Tour de France: Tempo wycieczka rowerowej, z imponującym sprintem Ewana na koniec

Takie etapy, jak ten poniedziałkowy, czasami zdarzają się na Tour de France, ale zazwyczaj pod koniec wyścigu, gdy wszyscy są już bardzo zmęczeni. Tym razem peleton postanowił lizać rany po dwóch szalonych etapach rozgrywanych na wzgórzach wokół Nicei.

Prawie nikt nie wykazywał chęci do ścigania. Zapewne dlatego, że wielu zawodników zostało poszkodowanych w sobotnich kraksach, kiedy to bliski kontakt z asfaltem miało ok. 100 kolarzy. Dodatkowo już we wtorek peleton wjeżdża w Alpy i będzie pierwszy etap zakończony na podjeździe, czyli można się spodziewać walki zawodników zainteresowanych klasyfikacją generalną.

Sytuacji nie poprawiała pogoda, od razu po wyjeździe ze słonecznej Nicei zaczął padać rzęsisty deszcz. Po kilkunastu kilometrach znów pojawiło się słońce, ale ulewa jeszcze kilka razy moczyła zawodników.

W tej sytuacji nawet uciekinierom nie chciało się ścigać. Początkowo jedyną atrakcją etapu była walka Anthony’ego Pereza (Cofidis) z Benoît Cosnefroyem (AG2R) o koszulkę najlepszego górala. Górą okazał się Perez i to on prowadził w wirtualnej klasyfikacji górskiej. Panowie po tej mało zaciekłej rywalizacji... wrócili do peletonu, a na czele został jeden kolarz.