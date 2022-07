Tour de France - peleton wjeżdża w Alpy [zapowiedź] pap

eastnews

Po dniu odpoczynku peleton Tour de France we wtorek wjedzie w Alpy. Trudne górskie etapy, z których aż cztery kończą się podjazdami do mety, zweryfikują formę kandydatów do czołowych lokat. Dodatkowym utrudnieniem mogą być zapowiadane dokuczliwe upały.