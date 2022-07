Tour de France - Matthews wygrał 14. etap, Vingegaard nadal liderem

Pagórkowaty etap z bardziej stromą, ale za to tylko trzykilometrową wspinaczką do Mende sprzyjał uciekinierom. W początkowej fazie rywalizacji od peletonu oderwała się ponad 20-osobowa grupa, która dość szybko zbudowała dużą przewagę i było jasne, że to właśnie ktoś z tego grona odniesie etapowe zwycięstwo.

Z czasem grupa mocno się poszarpała, a kluczowe okazały się wydarzenia w końcówce podjazdu do Mende. Matthews rywalizował na nim z Alberto Bettiolem (EF Education-EasyPost). Włoch ostatecznie dotarł do mety 15 s po Australijczyku.

31-letni Matthews cieszył się z czwartego w karierze etapowego zwycięstwa w Tour de France.

Trzecie miejsce zajął Francuz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) - 34 s straty.

W czołówce klasyfikacji generalnej nie doszło do zmian. Vingegaard wciąż ma przewagę dwóch minut i 22 sekund nad Tadejem Pogacarem (UAE Team Emirates), triumfatorem dwóch poprzednich edycji "Wielkiej Pętli". W niedzielę Duńczyk i Słoweniec przyjechali na metę wspólnie - 12.34 po zwycięzcy.