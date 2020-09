Tour de France: Marc Hirschi spełnił swoje wielkie marzenie. Sagan w tarapatach

Jak nie idzie, to nie idzie - może sobie powiedzieć Peter Sagan (Bora-hansgrohe). Wizja zdobycia zielonej koszulki przez Słowaka zdecydowanie się oddala, po tym, jak utracił punkty za niebezpieczny sprint na środowym etapie. Niezależnie od tego, czy Sagan uchylał się przed kijkiem od selfie, czy celowo uderzył barkiem Wouta Van Aerta (Jumb-Visma), jego starta w klasyfikacji punktowej do Sama Benetta (Deceuninck-Quick Step) w czwartek rano wynosiła 68 punktów.

Słowak stanął na starcie z mocnym postanowieniem odrabiania strat. Na lotnej premii zaraz na początku etapu szybszy okazał się jednak Irlandczyk i strata wzrosła do 70 punktów. Bora-hansgrohe przeszła więc do realizacji planu B. Polegał on na tym, by na dwóch podjazdach w ostatniej części etapu zgubić sprinterów. Wtedy Sagan - na trasie podobnej do wielu klasyków wiosennych - mógłby walczyć o zwycięstwo. Niemiecki team zaczął więc kontrolować ucieczkę. I miał sprzymierzeńców, ponieważ podobny plan miała zapewne ekipa CCC Team, bo taki teren odpowiada Gregowi Van Avermaetowi.