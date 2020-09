Tour de France: Lennard Kämna ograł wszystkich towarzyszy ucieczki

Wszyscy polscy kibice zapewne poczuli się zapewne zawiedzeni przebiegiem etapu z La Tour-du-Pin do Villard-de-Lans. Od początku było bowiem jasne, że będzie to dzień triumfu uciekinierów. Wodjazd próbowało pójść pół peletonu, więc formowanie grupy trwało bardzo długo.

I coś w tym jest, bo choć w walce o etap daleko zaszedł Richard Carapaz - przecież zwycięzca ubiegłorocznego Giro d’Italia – to dał się zerwać młodemu Lennardowi Kämnie (Bora-hansgrohe) na przedostatnim podjeździe Montee de Saint Nizier du Moucherotte (12,4 km, 6,3 proc. średniego nachylenia), a przecież powinien tam brylować. Z kolei Bernal w drugiej części etapu spłynął do grupetto wraz ze sprinterami – być może po to, by złapać większą stratę i próbować szans w ucieczkach. Ale nie jest to do końca jasne.

Faworyci wyścigu potraktowali etap jako przedłużenie dnia wolnego – odjazd został puszczony – zaś lider Primož Roglič (Jumbo-Visma) umilał sobie czas pogawędkami ze swoim rodakiem Tadejem Pogačarem (UAETeam Emirates).