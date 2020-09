Tour de France kontra covid-19. Nerwowa noc w oczekiwaniu na wynik testów na koronawirusa

Trwa testowanie całego peletonu i karawany Tour de France pod kątem zakażenia koronawirusem. Wynik pozytywny oznacza natychmiastowe wykluczenie z wyścigu.

Wolny dzień na każdym wielkim tourze to zwyczajowo krótka przejażdżka, dużo spania, a także lizanie ran po kraksach i zbieranie sił na kolejne trudy wyścigu. Tym razem w całej karawanie Tour de France oraz w peletonie panuje wielka nerwowość. Pobierane są wymazy, zaś mobilne laboratorium wykrywające obecność koronawirusa pracuje pełną parą. Czas oczekiwania na wynik testu to dwie godziny.

Według obecnych na wyścigu dziennikarzy Velonews pierwsze próbki - od członków ekip kolarskich - pobierane były już w niedzielę. W poniedziałek testom zostali poddani kolarze. Wyniki będą znane dopiero we wtorek rano, a to dlatego, że wszystkie osoby, które będą miały test pozytywny, zostaną poddane badaniu po raz drugi. To konieczne, gdyż czasem testy są fałszywie pozytywne - nawet w światku kolarskim były już takie przypadki: dotyczyły m.in. Oscara Gatto z Bora-hansgrohe przed klasykiem Bretagne Classic - Ouest-France oraz Leonardo Basso (INEOS Grenadiers) przed mistrzostwami Włoch.