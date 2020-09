Tour de France: Kolumbijczyk liderem ruchu oporu przeciwko hegemonii Słoweńców

Ale jeszcze przed startem etapu, o ósmej rano ekipa INEOS Grenadiers rozesłała lakoniczny komunikat: Egan Bernal został wycofany z Tour de France. Był to ruch spodziewany po tym, jak na etapie wtorkowym Kolumbijczyk spłynął do grupetto, a to nie jest miejsce dla triumfatora Wielkiej Pętli sprzed roku.

Primož Roglič (Jumbo-Visma) i Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) to dotychczas zdecydowanie najsilniejsi kolarze tegorocznego Tour de France. Choć obaj są Słoweńcami, wiele ich różni. Nawet w bezpośredniej rywalizacji. Dysponujący najsilniejszą ekipą w tym sezonie Roglič jest kolarzem przez przypadek - został nim, gdy upadek zakończył jego karierę skoczka narciarskiego. Z kolei Pogačar to właściwie niedawny junior, który w wieku 21 lat ma pięć wygranych etapów na wielkich tourach (3 na Vuelta Espana 2019 i 2 na tegorocznym Tour de France).

Jego młodszy rodak wzbudza też zachwyt kibiców - jeździ niczym dawni mistrzowie kolarscy - ofensywnie i bez kalkulacji. - Myślę, że jedną z moich mocnych stron jest umiejętność czytania wyścigu, ale nie lubię ulegać emocjom i i atakować bez sensu. Wolę patrzeć, co robią inni i wtedy podejmować deczyję - mówi Pogačar. Z kolei cytowany przez magazyn „Cyclist” dyrektor UAE Emirates Team Neil Stephens twierdzi, że Słoweniec jest fenomenem. „ Zwykle, kiedy zastanawiam się, co powiedzieć mu przez radio, co poradzić, on już podjął decyzję i jest to właściwa decyzja - opowiada Stephens.

Właściwie największym problemem Pogačara w tym wyścigu jest brak pomocników. Dlatego niektórzy nazwali go „pasażerem na gapę w pociągu Jumbo-Visma”.

Antysłoweński ruch oporu

Akcję przeciw Jumbo-Visma próbował zorganizować Mikel Landa (Bahrain-McLaren). Ekipa pracowała od początku Madeleine po to, by... Landa został w tyle za najlepszymi w końcówce morderczego Col de la Loze. To była jazda na wykończenie. Szarżował Miguel Ángel López (Astana) i pojechali za nim tylko Roglič ze swoim pomocnikiem Seppem Kussem. Pogačar chwilami nie dawał rady, ale dzielnie podążał śladem bardziej doświadczonego rodaka. Na pocieszenie młody Słoweniec ma drugą koszulkę - podczas etapu zgarnął punkty w klasyfikacji góskiej, dzięki czemu jest liderem dwóch klasyfikacji: górskiej i młodzieżowej. Z kolei López sprawił prezent urodzinowy swojemu dyrektorowi sportowemu Aleksandrowi Winokurowowi. Roglič odetchnął z ulgą, bo powiększył swoją przewagę nad pozostałymi najgroźniejszymi rywalami.