Tour de France: Kara za niebezpieczny sprint dla Petera Sagana. Czy to grzebie jego szanse w walce o zieloną koszulkę?

Żaden kolarz w historii nie zrobił tego co on. I nie chodzi wcale o rekordową ilość złotych medali na mistrzostwach świata. Peter Sagan (Bora-hansgrohe) jest jedynym zawodnikiem w historii, który siedmiokrotnie zdobył zieloną koszulkę, zwaną potocznie koszulką najlepszego sprintera na Tour de France.

Od 2012 roku nie udało mu się to tylko raz - w 2017, kiedy został wyrzucony z Wielkiej Pętli za niebezpieczne zachowanie w starciu z Markiem Cavendishem. Dziś wiemy, że była to decyzja podjęta zbyt pochopnie, ale dotychczas tylko komisarze wyścigu byli w stanie stanąć na drodze Petera Sagana w walce o zielony trykot.

Rok 2020 jednak już nas nauczył, że wszystko toczy się inaczej niż do tej pory. Otóż Słowak, o którym niektórzy mówili, że mógłby się doktoryzować ze zdobywania zielonej koszulki, ma w końcu godnego rywala. Może dlatego, że zieleń to kolor narodowy tego zawodnika. Irlandczyk Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) jeszcze w ubiegłym sezonie był kolegą teamowym Sagana w Bora-hansgrohe i musiał grać tam drugie skrzypce - w każdym razie nie był powoływany do składu na Tour de France.