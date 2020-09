Tour de France: Dyrektor wyścigu Christian Prudhomme ma koronawirusa. Wszyscy kolarze negatywni

W pewnym momencie pojawiła się informacja, jakoby pod hotel ekipy Deceuninck-Quick Step miała podjechać karetka covidowa. Było to jednak mobilne laboratorium - z powodu błędu należało powtórzyć jeden z testów - a dotyczyło to jednego z członków ekipy.

I tego się najbardziej obawiają członkowie kilku drużyn. Jak informuje ASO 841 testów było kilka pozytywnych. Okazało, że testy członków teamów Cofidis, AG2R La Mondiale, Ineos Grenadiers i Mitchelton-Scott wypadły pozytywnie. W każdym zespole była to jedna osoba. Zostały one wykluczone z wyścigu. Okazało się, że zakażony jest dyrektor wyścigu Christian Prudhomme. Co ciekawe, 5 września w jego samochodzie podróżował premier Francji Jean Castex. Proudhomme został wysłany na kwarantannę, zastąpił go jeden z wicedyrektorów François Lamarchand.