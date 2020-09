Tour de France: Czy triumf Tadeja Pogačara oznacza koniec ery kolarskich cyborgów?

Pogačar z każdym metrem nie tylko odrabiał, ale i odbierał cenne sekundy Rogličowi, który wyglądał jak nie on: nie mógł sobie znaleźć dobrej pozycji na rowerze, wciąż się na nim kręcił, miał problem z kaskiem. To nie był jego dzień. Za to Pogačar wręcz fruwał, choć przypłacił swą znakomitą jazdą piekielnym zmęczeniem na mecie. Miny kolegów Rogliča, obserwujących zmagania obu kolarzy były pełne niedowierzania, podobnie czuli się zapewne kibice przed telewizorami.

Holenderska ekipa od początku wyścigu stosowała te same metody, do których przez wiele lat przyzwyczaiła wszystkich ekipa najpierw Sky, a później INEOS. Lider otoczony wianuszkiem innych wybitnych kolarzy, będących tu tylko pomocnikami, mocne tempo, górskie pociągi „wycinające” pozostałych faworytów, na koniec triumf w całym wyścigu - to wszystko przez lata z sukcesem robiła brytyjska ekipa. I choć wykonanie tego planu przez Jumbo-Visma było w tym roku podobne, coś poszło nie tak już w samej końcówce. Legendarny kolarz Eddy Mercks widzi to tak: - Przez trzy tygodnie jeździli na pełnych obrotach, niczego nie odpuszczali. Dominowali, kontrolowali wszystko, zapomnieli tylko o jednym facecie, tym młodym 21-latku, który miał zaledwie 57 sekund straty. Co za błąd w ocenie! Powinni go atakować, żeby mieć wystarczającą przewagę czasową. To dobra lekcja kolarstwa - ocenił.