Tour de France: Czy Julian Alaphilippe pójdzie w ślady Napoleona

O tym, jak bardzo bolesna jest strata Portala, mówił jeszcze przed startem Wielkiej Pętli Michał Kwiatkowski. - Za każdym razem, kiedy słyszymy w słuchawce głos dyrektora sportowego , przypomina nam się Nico. W tych zwycięskich wyścigach Tour de France zawsze z nim pracowałem i ciężko mi opisać tę stratę. Nico był na wielu płaszczyznach niezastąpiony. To, jak profesjonalnie podchodził do pracy dyrektora sportowego, było niesamowite. Nie dość, że był świetnie przygotowany do etapów, wiedział, co nas czeka, to też był kimś, kto spajał cały zespół, nie tylko kolarzy, ale i obsługę. Tego będzie nam brakowało. Teraz cały zespół i dyrektorzy sportowi robią wszystko, aby powtarzać to, czego nauczył nas Nico. Miejmy nadzieję, że ta inspiracja nam pomoże - opowiadał wyraźnie poruszony Kwiatkowski.