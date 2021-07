Tour de France: Cavendish wygrywa, Pogacar dalej liderem.

Była nią decyzja Mathieu van der Poela (Mathieu van der Poel), zwycięzcy drugiego etapu w Murde-Bretagne. Wygrana dała mu również żółtą koszulkę lidera, którą dzięki rozważnej o odważnej jeździe utrzymał przez sześć kolejnych dni. W poniedziałek Holender wycofał się z wyścigu. Jako powód podał chęć skupienia się na przygotowaniach do nadchodzących igrzyskach olimpijskich w Tokio, gdzie powalczy o medal w kolarstwie górskim.

- Ja bym tak nie potrafił zrobić. Jeśli zaczynasz wyścig, to go kończysz albo przygotuj się do igrzysk w inny sposób. To działa na niekorzyść kolarstwa - skomentował jego decyzję pięciokrotny triumfator „Wielkiej Pętli”, Eddy Merckx. - Tour de France to największy wyścig kolarski na świecie. Myślę, że to ogromna szkoda, że tak się stało - dodał.

W przeszłości Merckx rywalizował z dziadkiem van der Poela, Raymondem Poulidorem i trzykrotnie spychał go na niższe stopnia podium poczas TdF.