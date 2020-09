Tour de France 2020. Daniel Martinez wygrał 13. etap, słaby występ Egana Bernala [WYNIKI]

Kamna odpadł z rywalizacji o końcowe zwycięstwo w etapie na ostatniej prostej, dokładnie 700 metrów przed metą. Mimo że Martinez musiał nadawać tempo gonitwy za Niemcem, to znalazł siły doskonały sprint. Dla 24-letniego zawodnika Education First to pierwsze zwycięstwo etapowe w wielkim tourze, wcześniej mógł pochwalić się triumfem w klasyfikacji generalnej Criterium du Dauphine. - Te góry były dla mnie wyjątkowe. Specjalnie dla mnie, lubię tutaj jeździć. Początek Tour de France był dla mnie trudny. Miałem kraksę. Wciąż jednak czułem się dobrze, byłem zmotywowany, dlatego przyszło to zwycięstwo - powiedział Daniel Martinez, zwycięzca etapu.

Wielka walka trwała również podczas finiszu peletonu. Nie popisał się jednak zwycięzca ubiegłorocznego Tour de France Egan Bernal. Kolumbijczyk z zespołu INEOS był bezradny podczas ataków Tadeja Pogacara (UAE Team Emirates). Do mety nie dojechał trzynasty zawodnik klasyfikacji generalnej Bauke Mollema (Trek-Segafredo). Holender ucierpiał podczas kraksy na 86. kilometrze trasy. Swoje rany musieli opatrywać również Nairo Quintana (Arkea-Samsic) i Romain Bardet (Ag2r-La Mondiale), ale wrócili do peletonu.