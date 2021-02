Torebki damskie, wiosna 2021. Najmodniejsze torebki złapiesz podczas wyprzedaży!

Torebka to element garderoby, który doskonale podkreśli charakter, każdej stylizacji. Jakie modele torebek będą modne tej wiosny? Czy warto postawić na torebkę z naturalnej skóry, czy jednak zdecydować się na przyjazną środowisku skórę ekologiczną? Sprawdź, jaka torebka będzie pasować do Twojej sylwetki. Kopertówka, aktówka, a może shopperka? Pomożemy Ci dobrać idealną torebkę, do pracy i na imprezę. Zobacz, jakie modele upolujesz na wyprzedażach do 100 zł!

Torebki damskie – jakie będą trendy w sezonie wiosna-lato 2021? Jeśli interesujesz się modą, z pewnością wiesz, że torebka to element garderoby, który dopełni każdą stylizację. Oczywiście w modowym kanonie występują nieśmiertelne modele, które będą na czasie, w każdym sezonie. Klasyczna czarna torebka z dobrej jakości materiału to wybór, który zawsze się obroni. Dla tych, którzy uwielbiają śledzić trendy ze światowych wybiegów, przygotowaliśmy kilka wskazówek, które pomogą w zdecydowaniu na co, warto polować w tym sezonie. Torebka pikowana. Chyba, każda osoba śledząca modowe trendy pamięta klasyczną, pikowaną torebkę Chanel. Obiekt westchnień wielu pań, który niestety większość z nas odstrasza ceną. W tym sezonie pikowane modele torebek nie wyjdą z mody! Znajdziesz je w asortymencie wielu marek w świetnych cenach!

Aktówki i torebki shopper, czyli torebki idealne do pracy Praktyczna i modna torebka do pracy? Świetnym rozwiązaniem będą modele, które pomieszczą dokumenty, laptop czy tablet, a nawet drugie śniadanie, jednocześnie pozostając w trendach. Klasyczne torebki kształtem przywodzące na myśl biurowe aktówki oraz torebki typu shopper, które dzięki swoim znacznym rozmiarom pomieszczą dosłownie wszystko. Shopperki będą idealne dla osób, które w swojej pracy nie muszą ubierać się zbyt formalnie. Aktówki to bardziej elegancka propozycja. Jeśli w swojej torebce często transportujesz dokumenty, lepszym wyborem będzie aktówka. Jej kształt oraz sztywny materiał zapobiegną pognieceniu się teczek czy papierów. Świetnie sprawdzą się te w klasycznych kolorach, wykonane koniecznie z dobrej jakości materiałów. Torebka dobrana do figury? Tak, duże, obszerne torby sprawdzą się świetnie u pań o większych gabarytach, równoważąc tym samym proporcje sylwetki. Osoby drobne powinny wybierać modele mniejsze, które ich nie przytłoczą.

Torebki ze skóry naturalnej, czy skóry ekologicznej? Co wybrać? Nurt eko na stałe zagościł w codziennym życiu. Coraz więcej osób stara się wprowadzić małe nawyki, przyjazne środowisku do codziennej rutyny. Również moda z roku na rok stara się być bardziej eko. Jak więc mają się do tego torebki ze skóry naturalnej? Kiedy coraz więcej mówi się o etycznym kupowaniu. Kojarzone są z wysoką jakością, a te oznaczone logiem znanym projektantów od lat widnieją na zakupowej liście prawdziwych fanek mody? Torebki skórzane pochodzą z naturalnej skóry, najczęściej bydlęcej. Zakup takiej torebki wiąże się zwykle z wysoką ceną. Wyroby ze skór naturalnych charakteryzują się solidnością oraz odpornością na uszkodzenia. Decydując się na taki model, możemy spodziewać się, że przetrwa z nami wiele sezonów. Warto pamiętać jednak, że kupując skórzane torebki, przyczyniamy się do cierpienia zwierząt. Dlatego przed zakupem, warto zastanowić się, czy na pewno skórzana torebka to dobry wybór.

Torebki ze skóry ekologicznej to wybór przyjazny dla środowiska. Charakteryzują się również dużo niższą ceną niż te ze skóry naturalnej! Co prawda torebka z eko skóry nie będzie tak wytrzymała. Jednak, dzięki cenie przyjaznej dla portfela z powodzeniem możemy zastępować ją nowym modelem znacznie częściej. W sklepach oraz na wyprzedażach online znajdziemy wiele modnych modeli: kuferki,

kopertówki,

listonoszki,

torebki shopper,

aktówki. Jest z czego wybierać! Torby męskie, czyli torebki nie tylko dla pań! Torebka to idealny dodatek nie tylko dla pań. W sklepach znajdziemy wiele męskich modeli toreb, które z pewnością przypadną do gustu wielu panom. Większe, eleganckie fasony w typie aktówek świetnie sprawdzą się do pracy lub szkoły, z powodzeniem pomieszczą najpotrzebniejsze dokumenty. Te nieco mniejsze można wykorzystać na co dzień. Jakie rodzaje toreb męskich znajdziemy w sklepach?

