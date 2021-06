TOPR szukał turystki z Warszawy. Okazało się, że siedzi w areszcie za napaść na męża

54-letnia kobieta zameldowała się w hotelu PTTK na Kalatówkach dnia 3 czerwca, skąd postanowiła wybrać się na górską wycieczkę. Turystka najpierw nie wróciła na noc, a następnie nie była widziana w schronisku przez cały następny dzień. Pracownicy hotelu zaczęli obawiać się o zdrowie i życie swojego goście . Kobieta zostawiła w pokoju większość swoich rzeczy, nic nie wskazywało więc na to, że chciała skrócić pobyt bez wymeldowania się.

Pracownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego postanowili poprosić o wsparcie policji - i to okazało się właściwym posunięciem.

Po dwóch dniach od zameldowania gościa, dokładnie 5 czerwca ok. godziny 12:00 pracownicy schroniska postanowili powiadomić TOPR o zaistniałej sytuacji. Sytuacja zrobiła się szczególnie poważna, gdy w rejonie Hali Kondratowej znaleziono plecak turystki z jej osobistymi rzeczami .

Jak wynika z informacji przedstawionych przez funkcjonariuszy policji, 54-latka uderzyła mężczyznę motyką w głowę, a następnie groziła mu m.in. spaleniem jego domu. Kobiecie postawiono zarzuty: gróźb karalnych, zniszczenia mienia oraz uszkodzenia ciała.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, powołując się na policyjne dane, nie był to pierwszy agresywny atak ze strony 54-letniej kobiety. W zeszłym miesiącu uszkodziła ona zewnętrzną elewację domu byłego męża oraz podpaliła deski przeznaczone do jego wykończenia. Sąd zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Warszawiance grozi do 5 lat pozbawienia wolności.