TOP najdroższych polskich zabytków wystawionych na sprzedaż [GALERIA]

Trzecia najdroższa oferta to doskonała propozycja dla mieszkańców stolicy, którzy poszukują miejsca na weekendowy odpoczynek. Pałac znajduje się w miejscowości Rudno, położonej na południowy wschód od Warszawy – 20 min drogi. Klasycystyczny pałac z początku XIX wieku został zaprojektowany dla rodziny Chrzanowskich przez Hilarego Szpilowskiego i jest wpisany do rejestru zabytków. Na nieruchomość składa się 1,2 tys. m kw. powierzchni użytkowej, 450 m kw. powierzchni mieszkalnej oraz 90 tys. m kw. działki. Wszystko nabędziemy za prawie 11 mln złotych.Powierzchnia mieszkalna pałacu to 12 łazienek, 9 sypialni, 5 pokoi, jadalnia, kuchnia ze spiżarnią, garderoby, 2 salony. W pałacowych piwnicach czeka na nas za to szereg atrakcji – basen, sauna, siłownia oraz winiarnia.

Źródło: www.morizon.pl