Tomasz Zimoch: Czas, że Platforma jest jedyna, najważniejsza i najmądrzejsza minął

Nie żałuje Pan, że odszedł z Koalicji Obywatelskiej, kiedy okazało się, że do krajowej polityki wraca Donald Tusk?

Nie, nie. Bardzo lubię Donalda Tuska, ale nie. Takiego poczucia nie miałem.

Co więc Pan poczuł, widząc, jak Bogdan Budka oddaje stery do Platformy Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi?

Mam słabość do Donalda Tuska. Uważam, że to wybitna postać świata polityki nie tylko polskiej. Generalnie należy się cieszyć, że wrócił, że mu się chce. Mógł mieć już komfort komentowania na odległość, a jednak zdecydował się na powrót. Jednocześnie świadczy to o słabości Platformy w tym momencie. Dotychczasowy przewodniczący partii wygrał przed rokiem wybory z hasłami nowej energii, nowego otwarcia, a okazuje się, że się poddał. Niezręczne jest tłumaczenie, że to on zaprosił na ratunek, Donalda Tuska. To świadczy o trudnej sytuacji PO. I pewnie to także brał pod uwagę Donald Tusk.