Tomasz Terlikowski: Decyzja papieża Franciszka jedności w kościele nie buduje

Jak Pan odebrał decyzję papieża Franciszka o ograniczeniu możliwości odprawiania tak zwanej mszy trydenckiej?

Moim zdaniem na wielu poziomach jest to decyzja błędna i szkodliwa dla Kościoła, bo bardzo dzieląca. Jest również błędna i szkodliwa dla uczestników mszy świętej trydenckiej. Zacznijmy od Kościoła. Papież i w liście, i w dokumencie powołuje się na jedność. Problem polega na tym, że ta decyzja jedności nie buduje. Po pierwsze dlatego i już to widzimy, że różni biskupi różnie odebrali ten dokument.

Jak go odebrali?

Jedni całkowicie zakazali mszy świętej trydenckiej; poinformowali, że może kiedyś ją przywrócą. Inni nie zmienili nic. Albo zaczęli tak, jak biskupi francuscy czy część biskupów amerykańskich, którzy stoją na stanowisku, że tak jak było, tak będzie nadal. To oznacza, że dokument, który ma przywracać porządek, wywołuje większe zamieszanie. W jednych diecezjach będzie tak, także w Polsce – w drugich będzie inaczej. W jednej diecezji biskup wykorzysta ten dokument do silnego dyscyplinowania wspólnot tradycjonalistycznych lub do ich likwidacji, w innych nie wykorzysta go do niczego. To jest pierwszy wymiar nie budowania jedności przez ten dokument.