Tomasz Siemoniak o imprezie u dziennikarza RMF FM Roberta Mazurka: "Alkoholu nie piłem, z posłami PiS kontaktu nie miałem"

Siemoniak: Alkoholu na spotkaniu nie piłem, z posłami PiS kontaktu tam nie miałem

Do sprawy odniósł się w piątek w mediach społecznościowych były minister obrony Tomasz Siemoniak. - Wiele osób pyta za pośrednictwem Facebooka o moją obecność na spotkaniu urodzinowym redaktora Roberta Mazurka w piątek 17 września. Choć nie wypowiadam się w mediach to z szacunku do pytających tutaj krótko odpowiadam: żadnego alkoholu na spotkaniu nie piłem, z posłami PiS żadnego kontaktu tam nie miałem. Z jednym z ministrów (posłem z mojego okręgu wyborczego) i jego żoną (w większej grupie - co widać na zdjęciu) zamieniłem kilka słów przy wyjściu. Wiedzy kto będzie nie miałem – oświadczył polityk na Facebooku.