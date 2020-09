Tomasz Siemoniak: Nikogo nie satysfakcjonuje bycie partią, która pięknie przegrywa

Polityk tłumaczył, że kolejni przewodniczący PO, jak Ewa Kopacz w 2015, która próbował zmieniać listy, poszerzać je, czy Grzegorz Schetyna „otwierają się i płacą za to cenę bo wewnątrz Platformy jest to umiarkowanie przyjmowane”. - Nie mamy innego wyjścia musimy szukać nowych ludzi bo nikogo w Platformie nie satysfakcjonuje bycie partią, która pięknie przegrywa, ale co z tego jak nie wygrywa wyborów – zaznaczył.

Tomasz Siemoniak pytany był na antenie radia m.in. o to, jakich zmian potrzebuje jego formacja aby znów zacząć wygrywać wybory. - Musimy szukać formuły jak mieć więcej wyborców niż te 28 proc. z wyborów parlamentarnych, czy 30 proc. Rafała Trzaskowskiego w I turze. Jeśli nie chcemy być taką opozycją, która ma 20 proc. i jest zadowolona z siebie to musimy się otwierać – mówił.

Siemoniak dodał, że ruch Trzaskowskiego „nie ma zastąpić partii politycznej i na tym polega trudność”. - Miejmy zaufanie do człowieka, który w krótkiej kampanii zyskał zaufanie ponad 10 milionów wyborców, przecież oni nie zapomnieli, że na niego głosowali. To nie jest tak, że politykę robi się codziennym płomiennych przemówieniem. To będzie długi marsz i Trzaskowski rozumie, a śledzę jego wypowiedzi, że co nagle to po diable – skwitował.