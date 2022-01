Tomasz Rzymkowski o nowelizacji prawa oświatowego: W żaden sposób nie pogarsza losu nauczycieli w szkole

Według krytyków nowelizacja znacząco zwiększa kompetencje kuratorów, odbiera autonomię uczniom, uczennicom, rodzicom i szkołom, a także ogranicza kompetencje samorządów lokalnych w zakresie sposobu pracy szkół oraz ich sieci.

- Minister Czarnek kolejny już raz wchodzi do tego domu z buciarami. Tym razem po to, żeby zamurować wszystkie okna, wygnać z niego rodziców, żeby to nie oni decydowali o tym, w jakich zajęciach biorą udział ich dzieci – ciągnęła. – By w gabinecie dyrektora posadzić swojego usłużnego strażnika, a w pokoju nauczycielskim jego karnych podwładnych. Drzwi szkoły otwierać chce jedynie dla kuratora-prokuratora, który sprawdzi, czy na lekcjach trzymana jest partyjna linia – mówiła podczas sejmowej debaty nad projektem posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.