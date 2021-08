Tomasz Latos: W pomyśle redukcji liczby szpitali PO jest konsekwentna

Czy obecnie w Polsce mamy za dużo szpitali?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ część ze szpitali to szpitale tylko z nazwy – mają one tylko kilka bądź kilkanaście łóżek. Dopóki nie dostosujemy wszystkiego do potrzeb, dopóty odpowiedź na takie pytanie będzie obarczona poważnym błędem. Najpierw trzeba uporządkować system, nie tylko w zakresie najważniejszych specjalności medycznych, ale nawet w zakresie zakładów opiekuńczo-leczniczych. Dopiero wtedy będzie można ocenić w jakiej jesteśmy sytuacji.

A gdybyśmy teraz w naszym kraju zmniejszyli liczbę szpitali, to jak wpłynęłoby to na sytuację zdrowotną Polaków?

Bezmyślne zmniejszanie liczby szpitali z pewnością wpłynęłoby niekorzystnie. Pozostaje pytanie o jakim zmniejszeniu mówimy – czy o zmniejszeniu o kilka lub kilkanaście procent, czy tak, jak mówił marszałek Senatu Tomasz Grodzki o ponad 80 proc.