Tomasz Królak: Kardynał Wyszyński pokazywał, że można być człowiekiem wolnym w każdych czasach

Czym jest beatyfikacja w tradycji Kościoła Katolickiego?

Stwierdzeniem - poprzedzonym wnikliwym procesem - że ta konkretna osoba przeżyła życie zgodnie z chrześcijańskimi cnotami, a więc w duchu: wiary, nadziei, miłości, męstwa, itd. Innymi słowy, że byli heroicznymi świadkami wiary. Beatyfikacja jest przy tym nie tyle „nagrodą” dla tych osób, przecież już nieżyjących, czy też gestem docenienia ich sposobu życia - choć w jakimś sensie to także - ale przede wszystkim ukazaniem ich jako przykładu do naśladowania dla żyjących. Przypomnienie życiorysu tych osób nie służy wzmacnianiu poczucia dumy u współczesnych, tylko ukazywaniu im, że przesłanie życia beatyfikowanych chrześcijan jest aktualne i ważne także dziś. Przypominam o tym, ponieważ prymasowi Wyszyńskiemu grozi zredukowanie jego postaci do pamiątki z czasów komunizmu. Do herosa, który pokonał opresyjną wobec Kościoła władzę. Tymczasem gubi się jego rys uniwersalny, jak najbardziej aktualny w dzisiejszych czasach. Podobne niebezpieczeństwo groziło nam kiedyś w przypadku księdza Jerzego Popiełuszki -zredukowania go do „pamiątki z czasów minionych”. Postaci zasłużonej, ale nieadekwatnej do dzisiejszych czasów. Wspólna beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Elżbiety Czackiej, opiekunki niewidomych, to dopełnienie jednej osobowości drugą. To dwa różne, ale niejako uzupełniające, dopełniające się sposoby chrześcijańskiego życia, myślenia o bliźnich. W przypadku kardynała Wyszyńskiego jest to wymiar bardziej społeczny, a matki Róży Czackiej - osobowy, egzystencjalny.