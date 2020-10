Tomasz Grodzki o wystąpieniu premiera: Czysta propaganda sukcesu

O jego słowa pytany był w czwartek, na antenie TVN24, marszałek Senatu Tomasz Grodzki. - Nie używałbym określenia „sucha stopa”, jeżeli umarł nam z tego powodu choć jeden chory. „Suchą stopą” nie przeszła tego ani nauczycielka 42-letnia, ani były siatkarz 48-letni, ani aktor 59-letni. My tracimy kilkadziesiąt lub ponad sto istnień Polaków dziennie i mówienie o „suchej stopie”, powiem panu szczerze, że mnie irytuje, bo to jest czysta propaganda sukcesu – stwierdził.

Tomasz Grodzki podkreślił, że konieczne jest zwiększenie liczb wykonywanych testów na SARS-CoV-2. -– Musimy testować ludzi. Nie 20 tys., nie 70 tys. We Włoszech wczoraj zrobiono 177 tys. i wykryto niemal tyle samo przypadków co u nas. O tysiąc więcej. Gdybyśmy my zrobili 177 tys. jednego dnia, zapewne by się okazało, że zakażonych jest ok. 25 proc., bo tak wychodzi z naszych testów, czyli byłoby to dużo, dużo więcej – mówił.

Zdaniem marszałka, rząd zmarnował ponad sześć miesięcy na „zajmowanie się sobą zamiast na planowanie, czegoś, co było proste do przewidzenia, czyli drugiej fali pandemii”.