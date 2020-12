Tom Cruise wpadł w furię, zmieszał z błotem pracowników, którzy nie zachowali dystansu na planie filmowym i zagroził, że ich wywali z pracy

Poszło o złamanie zasad bezpieczeństwa, które wprowadzono na planie w związku z pandemią koronawirusa. Do dwóch pracowników, którzy je złamali Cruise krzyczał: Jeśli zobaczę was, że znów się tak zachowujecie, to k… a was już tu nie będzie.

58-letni Cruise wściekł się, bo robi wszystko, by kontynuować prace nad filmem w trudnych warunkach pandemii, a złamanie ich może się zakończyć klapą całego projektu.

Tworzymy w tych trudnych tysiące miejsc pracy, a te skurczybyki zachowują się nieodpowiedzialnie. Otóż to. Żadnych przeprosin. Co powiecie tym ludziom, którzy przez pandemię tracą swoje domy, ponieważ nasz przemysł filmowy zamyka się.

Ale my nie zamkniemy prac nad filmem. Czy to zrozumiałe? Jeśli zobaczę was jeszcze raz, że zachowujecie się podobnie, to już was z nami nie będzie, grzmiał aktor.

Cruise, podobnie jak wielu ludzi z ekipy, dmucha na zimne. Najnowsza odsłona serii Mission: Impossible 7, już ma spore opóźnieniami związane z koronawirusem podczas podróży po Europie obsady filmowej i ekipy technicznej.

W październiku wydawało się nawet, że projekt trzeba będzie wstrzymać, po tym, jak 12 osób na planie filmowym we Włoszech uzyskało wynik pozytywny na obecność koronawirusa.