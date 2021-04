Toksyczne produkty, które prawdopodobnie masz w swoim domu. Ich działanie może być rakotwórcze (LISTA)

Toksyczne produkty codziennego użycia

Mimo licznych norm dotyczących produktów pod względem zachowania bezpieczeństwa dla naszego zdrowia, wiele przedmiotów i preparatów przeznaczonych do użytku domowego ma w swoim składzie substancje rakotwórcze lub te uznane za potencjalnie szkodliwe. Wśród nich znajdziemy:

ftalany

bisfenol A (BPA)

Polibromowane difenyloetery (PBDE)

alfaterpinol

octan benzylu

alkohol benzylowy

octan etylu

chloroform

terpinolen

formaldehyd

benzen

aceton

amoniak

Do szkodliwego działania powyższych substancji na nasz organizm może dojść poprzez ich wdychanie lub kontakt skórny. Jakich przedmiotów unikać, by zminimalizować ekspozycję na rakotwórcze czynniki? Należą do nich:

świece zapachowe

przybory kuchenne z powłoką nieprzywierającą starego typu

odświeżacze powietrza

butelki dla niemowląt

zasłony prysznicowe

pojemniki na żywność

płyny do płukania tkanin

materace do spania

dywany i wykładziny

chemiczne środki czystości