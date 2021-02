Toksyczne produkty, które każdy ma w swoim domu. Ich działanie może być rakotwórcze. Sprawdź, czy też je masz (LISTA)

Co warto mieć w samochodzie zimą? Zobacz, co może okazać się przydatne w aucie, kiedy są niskie temperatury

Zobacz, w jakie przedmioty warto wyposażyć samochód zimą. Kiedy temperatura na zewnątrz spada warto wozić ze sobą niektóre przedmioty, których nie potrzebujemy latem. Jak ułatwić sobie odśnieżanie samochodu? Co może przydać się na drodze zimą, kiedy zaskoczy Cię sytuacja? Sprawdź nasze propozycje i uzupełnij wyposażenie swojego samochodu! Skrobaczka do szyb, zmiotka, odmrażacz do szyb, zimowy płyn do spryskiwaczy, ale również kable rozruchowe, linka holowniczka z saperką. Czy to wszystko?