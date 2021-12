„Toksyczne jak cyjanek”. 96 osób z zarzutami za handel dopalaczami

Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi nadzoruje śledztwo przeciwko handlarzom dopalaczami. Dotychczas w toku śledztwa zarzuty popełnienia przestępstw z art. 165 § 1 pkt 2 kk usłyszało 96 osób. Chodzi o sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa przez wyrabianie bądź wprowadzanie do obrotu substancji szkodliwych dla zdrowia. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

W listopadzie i grudniu 2021 r. skierowano kolejne akty oskarżenia w tej sprawie. Dotychczas prokurator oskarżył 10 osób, wobec 5 oskarżonych zapadły już prawomocne wyroki skazujące.