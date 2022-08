Tokio: Wjechał samochodem w tłum ludzi na deptaku. Rannych zostało osiem osób

Co najmniej osiem osób zostało rannych po tym, jak 21-latek wjechał samochodem w tłum ludzi w południowo zachodniej części stolicy kraju, Tokio, podaje Reuters.

Nieznane są motywy szaleńczej jazdy, która miała miejsce w pierwszym dzień tego roku. Kazuhiro Kusakabe z Osaki został aresztowany pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Wcześniej śledczy brali pod uwagę „akt terroru”, ostatecznie ten zarzut porzucono.

Do tego groźnego incydentu doszło tuż po północy miejscowego czasu w popularnej strefie turystycznej Harajuku, w centralnej części Tokio.

- To niesamowite, by mogło dojść w tak radosny dzień do takiego ataku – dziwił się Tatsuhiro Yaegashi, 27-latek, który pracuje w tej części miasta.

Zaraz po tym samochodowym ataku kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, po 20 minutach był już w rekach policji. W jego samochodzie znaleziono 20 litrów paliwa. W podobnym zdarzeniu w roku 2008 zginęło w Tokio siedem osób, a kilkanaście innych zostało rannych.