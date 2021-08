Tokio: Kryscina Cimanouska, białoruska zawodniczka, która dostała polską wizę humanitarną leci najpierw do Wiednia, potem do Warszawy Kazimierz Sikorski

Yomiuri Shimbun/Associated Press/East News

Nagła zmiana planów, zamiast do Warszawy, jak zapowiadano, Białoruska zawodniczka odleciała z Tokio do Wiednia. Potem ma przylecieć do Polski.