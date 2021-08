Tokio: Kryscina Cimanouska, białoruska zawodniczka, która dostała polską wizę humanitarną leci do Wiednia, a nie do Warszawy

Nie do Warszawy, ale do Wiednia odleciała w środę białoruska biegaczka Kryscina Cimanouska. W poniedziałek Białorusinka otrzymała w polskiej ambasadzie w Tokio wizę humanitarną i w środę miała przylecieć do Warszawy. Zmiana planów miała związek ze sprawami jej bezpieczeństwa.

Białorusinkę widziano w środę, jak wchodziła na tokijskim lotnisku Narita na pokład samolotu lecącego do Wiednia z Tokio. Ubrana była w niebieskie dżinsy i niebieską bluzę i wsiadła na pokład samolotu Austrian Airlines lot numer OS52.

24-letnia zawodniczka miała w poniedziałek wystartować na Olimpiadzie w biegu na 200 metrów kobiet na igrzyskach, ale, że przedstawiciele zespołu białoruskiego próbowali siłą odesłać ją z powrotem na Białoruś wbrew jej woli po tym, jak skrytykowała władze sportowe.

Jej dramatyczna sytuacja zdominowała światowe nagłówki wo-kół Igrzysk i chociaż jej komentarze nie były jawnie polityczne, jej sprawa zwiększyła obawy o bezpieczeństwo tych, którzy wypowiadają się przeciwko białoruskim urzędnikom.

Biegaczka miał udać się do Warszawy, gdzie premier Mateusz Morawiecki zaoferował jej bezpieczne schronienie. Wcześniej zawodniczka mówiła, że chciałaby zamieszkać w Niemczech lub Austrii.