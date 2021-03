Tokio: japoński rząd, jako jedyny na świecie, stworzył nowy resort. To ministerstwo do spraw ... samotności.

NOWE Minister Niedzielski: trzecia fala pandemii się rozpędza, rząd przekaże miliony maseczek dla mieszkańców

- Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Ponad 15 tys. nowych przypadków to liczba, która przewyższa liczbę sprzed tygodnia o 3,5 tysiąca - poinformował podczas wizyty w Gdańsku minister zdrowia Adam Niedzielski i zapowiedział też, że do regionu pomorskiego ma zostać przekazanych 10 mln maseczek, a do warmińsko-mazurskiego - 5 mln.