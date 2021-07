Tokio, czas apokalipsy. Igrzyska najdziwniejsze w historii - bez kibiców, w bańce, za kratami

Nasza mistrzyni windsurfingu Zofia Klepacka zamieściła kilka dni temu na Instagramie filmik ze stołówki w wiosce olimpijskiej w Tokio, gdzie sportowcy odgrodzeni są od siebie przy stołach ściankami i przesłonami, z komentarzem: Prawie jak w kryminale.

Brakuje tylko słuchawek, by odwiedzający mógł porozmawiać z więźniem. Od razu przypominają się sceny z kultowych polskich filmów. Franz Maurer, mówiący w „Psach” do Andżeli przez słuchawkę: nie chce mi się z Tobą gadać, albo Kiler z Uszatym, połykającym solniczkę z wodnistej zupy, gdy Marek Kondrat jako naczelnik więzienia spożywa rarytasy, zamówione z luksusowej restauracji. No i niezapomniany „Miś” Stanisława Barei, ze sceną w barze, którą znają niemal wszyscy Polacy, gdy blaszane miski były przykręcane do stołu śrubokrętem, a sztućce przesuwane na łańcuchu, aby ich nikt nie ukradł.

Igrzyska bez kibiców i w cieniu pandemiiTen filmik Klepackiej, to podwójny symbol - naszych czasów i atmosfery wokół igrzysk w Tokio 202(0)1, naznaczonych piętnem covidowej pandemii, o rok przesuniętych. Symbol postępu i siły mediów społecznościowych. Podczas poprzednich igrzysk w Tokio, w 1964 roku, kibice emocjonowali się walką sportowców o medale głównie z uchem przyklejonym do radioodbiorników, wsłuchani w magiczny głos legendarnego Bohdana Tomaszewskiego i jego kultowy tekst „Pani Szewińska nie jest już tak świeża w kroku, jak dawniej”. Tymczasem dziś radia to już tylko w samochodach, nawet sami sportowcy na żywo - szybciej od dziennikarzy - wrzucają kibicom w sieci obrazki ze stadionów, basenów, stołówki, a nawet z sypialni.

Filmik Klepackiej ze stołówki to też obraz igrzysk w Tokio w pigułce. Najdziwniejszych w historii - w bańce, bez kibiców na trybunach, za zamkniętymi drzwiami, za kratami i parawanami. Z milionami testów na koronawirusa dla sportowców, trenerów, działaczy, dziennikarzy, organizatorów - przed wylotem, po wylądowaniu, przed każdymi zawodami. Uczestnicy igrzysk, przylatujący do Tokio, aby wydostać się z lotniska, musieli przejść nawet sześć godzin gehenny, ze względu na procedury, ograniczenia, badania.