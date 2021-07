Tokio 2020. Sensacja na trasie wyścigu kobiet. Mistrzynią olimpijską Austriaczka Anna Kiesenhofer

To był sensacyjny wyścig na wymęczenie. Choć elita kobiet ścigała się na dystansie krótszym niż mężczyźni, bo kobiecy peleton miał do przejechania 137 kilometrów o przewyższeniu 2700, to trasa, wielka wilgotność i upał (ok. 34 stopni) dała się we znaki wielu znanym zawodniczkom.

Prawie od początku wyścigu w ucieczce pracowała Polska – Anna Plichta. To była dobra decyzja taktyczna, by jedna z naszych reprezentantek znajdowała się w czołówce, bo przez większość nie było pewności, czy zostanie ona doścignięta.

Pracowały Niemki, Brytyjki, ale przewaga trójki: Plichta, Anna Kiesenhofer (Austria), Omer Shapira (Izrael) wciąż się utrzymywała.

Peleton przez pierwszą część wyścigu jechał dość spokojnie, a mimo to dochodziło do kraks. W jedną z nich zamieszana była Annemiek van Vleuten. Holenderka na trasie olimpijskiej w Rio de Janeiro uległa bardzo poważnemu wypadkowi, gdy samotnie zmierzała do mety po złoty medal, tym razem jednak nic jej się nie stało.