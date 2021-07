Tokio 2020: Polscy kolarze bez medalu, mistrzem olimpijskim został Ekwadorczyk Richard Carapaz

Wyścig mężczyzn ze startu wspólnego przypominał swoją dynamiką jeden z wielu monumentów kolarstwa Mediolan-San Remo. Podobnie długi – bo trasa olimpijska liczyła 234 kilometry – cechuje się tym, że niezależnie, co stanie się na trasie, najmocniejsi czekają na ostatni podjazd. We włoskim klasyku jest to Poggio, w Tokio, wszystko, co najważniejsze musiało wydarzyć na przełęczy Mikuni. Zawodnicy mieli do przejechania 234 kilometry o przewyższeniu prawie 5 tys. metrów, czyli tyle, ile mają najtrudniejsze górskie etapy Tour de France.

Międzynarodowy peleton wystartował o 4 rano naszego czasu, zaś jako pierwsi postanowili rozpocząć walkę kolarze trzeciego planu.

Nic Dlamini (RPA), Michael Kukrle (Czechy), Juraj Sagan (Słowacja), Polychronis Tzortzakis (Grecja), Eduard-Michael Grosu (Rumunia), Aular Sanabria (Wenezuela), Paul Daumont (Burkina Faso) i Elchin Asadov (Azerbejdżan) zyskali w pewnym momencie nawet 19 minut przewagi. Ale wiadomo było, że największe reprezentacje nie pozwolą na to, by wyścig rozegrał się w taki sposób, by ten odjazd dojechał do mety. Na czele pracował niezmordowany Słoweniec Jan Tratnik, którego liderzy Tadej Pogacar i Primoz Roglic byli wymieniani wśród faworytów wyścigu.