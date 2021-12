"To zrujnowało mi święta". Gigantyczna pomyłka banku

Do zdarzenia doszło 25 grudnia. Tego dnia Santander przez pomyłkę przelał na 75 tysięcy kont 130 milionów funtów. Środki trafiły również do kont banków konkurencyjnych, co może wiązać się dla Santandera z problemami w odzyskaniu przelanych pieniędzy.

W cytowanym przez BBC oświadczeniu bank przeprosił, że z powodu problemów technicznych niektóre płatności klientów zostały „nieprawidłowo zduplikowane na kontach odbiorców”. Santander zapowiedział podjęcie współpracy z wieloma bankami w Wielkiej Brytanii w celu odzyskania środków.

Według brytyjskiego dziennika „The Times”, Santander podjął już takie rozmowy. Wśród banków do których trafiły środki mają być Barclays, HSBC, NatWest, Co-operative Bank i Virgin Money.

„Nie jest jednak jasne, jak banki zareagują w przypadku, gdy okaże się, że ich klienci już wydali te pieniądze” – czytamy na BBC.

Jeden z cytowanych przez stację anonimowych pracowników firmy będącej klientem banku przyznał, że błąd zrujnował mu święta Bożego Narodzenia. – Myślałem, że błędnie wypłaciłem setki tysięcy funtów – podkreślił i dodał, iż był przekonany że to jego błąd i będzie miał kłopoty w pracy.