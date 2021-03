To zemsta faraona - mówią w Egipcie po zakorkowaniu Kanału Sueskiego i dwóch katastrofach na lądzie

Po chaosie, jaki powstał w Kanale Sueskim, gdy wpadł na mieliznę kontenerowiec i wydarzyło się w tym czasie kilka innych nieszczęść w Egipcie zaczęto mówić: "To zemsta faraona".

Przekleństwo miało dotknąć Egipt po tym, jak zapowiedziano przeniesienie między innymi mumii faraona Ramzesa II na nowe miejsce. Rzeczywiście niedawno miała miejsce w tym kraju seria tragicznych wydarzeń - wspomniane zaklinowanie statku w Kanale Sueskim, katastrofa kolejowa, do tego katastrofa budowlana, też ze śmiertelnymi ofiarami.

Wszystko to wydarzyło się w czasie, kiedy kończą się przy-gotowania do przenosin 22 mumii do nowego muzeum, w tym szczątki Ramzesa II.

Niedawno zginęły 32 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych, gdy dwa pociągi pasażerskie zderzyły się w Tahta w środkowym Egipcie. Szokujące obrazy pokazały ludzi uwięzionych w przewróconych wagonach otoczonych poskręcanym metalem, gdy jeden pociąg wbił się w tył drugiego. Następnego dnia w Kairze zawalił się budynek mieszkalny, było 18 zabitych.