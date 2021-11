"To zachowanie niegodne oficera Wojska Polskiego". Błaszczak ostro o gen. Różańskim

Szef MON przekazał w programie „Graffiti” na antenie Polsat News najnowsze informacje z granicy polsko-białoruskiej. Jak powiedział, mieliśmy do czynienia z kolejnymi próbami nielegalnego przekroczenia granicy.

– Ta noc nie różniła się od poprzednich, były próby sforsowania granicy, ale przyjęto inne metody działań – powiedział. Minister wyjaśnił, że po odparciu przez polskie służby szturmu w Kuźnicy, obecnie mniejsze grupy atakują granicę w innych miejscach. Jak dodał, są to grupy kilkunastoosobowe, czasem jest to kilkadziesiąt osób. – Takich prób było kilka ubiegłej nocy, ale jesteśmy na to przygotowani – zapewnił.

– Chcę zapewnić, że granica jest szczelna i chroniona. Musimy podziękować żołnierzom za ich trudną służbę. Jesteśmy przygotowani, żołnierze są doświadczeni. Wiedzą, w jaki sposób granica jest forsowana, jesteśmy dumni z ich postawy – mówił dalej.