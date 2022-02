"To wypowiedzenie wojny, zaanektowanie innego kraju". Müller o planowanych działaniach rządu

- Została wydana dyspozycja do stałego przedstawiciela przy NATO, by złożył wniosek o uruchomienie art. 4 traktatu waszyngtońskiego, czyli wspólnego spotkania i monitorowania sytuacji zagrożenia naruszenia granicy Sojuszu Północnoatlantyckiego - przekazał.

Daleko idące sankcje

- Będziemy domagać się od wszystkich państw Unii Europejskiej daleko idących sankcji wobec Rosji, takich, żeby odczuli to na tyle, aby powstrzymać Putina przed aneksją kolejną kraju - podkreślił rzecznik rządu. - Działania Putina to wypowiedzenie wojny. Społeczność międzynarodowa musi wysłać jasny sygnał - dodał.

- Dzisiejsze wydarzenia, które obserwujemy na terenie Ukrainy to bezprawne wkroczenie na teren suwerennego państwa. To agresja militarna, to de facto wypowiedzenie wojny - stwierdził rzecznik rządu.