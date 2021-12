To woź w aucie zimą. Jakie rzeczy mogą się przydać w samochodzie w zimie?

Co warto wozić w aucie zimą?

Kilka dodatkowych przedmiotów w samochodzie może okazać się bardzo istotne zimą. Kiedy za oknem śnieg i minusowa temperatura mogą przydać Ci się w aucie, takie przedmioty jak:

Skrobaczka do szyb

Zmiotka

Preparat do odmrażania szyb

Zimowy płyn do spryskiwaczy

Kable rozruchowe

Linka holownicza i saperka

Łańcuchy śniegowe

Zapalniczka

Papierowa mapa

Może obecność niektórych przedmiotów na liście Cię zaskoczyła, a może wręcz przeciwnie. Dlaczego wymieniliśmy właśnie te rzeczy?

Skrobaczka do szyb i zmiotka to raczej przedmioty, które zimą znajdziemy w prawie każdym aucie. Warto wyposażyć samochód w przedmiot, który jest połączeniem skrobaczki do szyb i zmiotki. Pomoże to nam usunąć zarówno nadmiar śniegu z auta, jak i zamarzniętego lodu na szybach. Preparat do odmrażania szyb pozwoli Ci zaoszczędzić czas, kiedy bardzo się śpieszysz. Wystarczy, że spryskasz nim szyby, a po chwili zamarznięty lód roztopi się. Zimowy płyn do spryskiwaczy ma niższą temperaturę zamarzania. Oprócz uzupełnienia nim zbiornika, warto pomyśleć o wożeniu jego zapasu w bagażniku.